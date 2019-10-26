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16:57 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    عائلات في حديقة كولومينسكوي، روسيا

    دولة تدفع 10 آلاف يورو لكل مولود

    © Sputnik . Vladimir Sergeev
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    أصدر مسؤولون في بلدية ليستيجارفي في فنلندا عام 2013 قرارا لمحاربة تراجع معدلات المواليد والانكماش السكاني، الذي ينص على منح 10 آلاف يورو لكل مولود جديد.

    ولم يلد سوى طفل واحد في هذه البلدة عام 2012، لذلك تعتبر الأموال محفزا لزيادة الولادات في المنطقة، كما يتم تقسيط المبلغ لمدة عشر سنوات، حسب ما جاء على موقع البلدية.

    المولود يمسك بيد الأم
    CC0 / Pixabay
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    وتم تسجيل 60 مولودا منذ إصدار البرنامج وهذا العدد يعتبر إضافة كبيرة لسكان البلدة الذين يقل عددهم عن 800 شخص.

    وتلقت عائلة فنلندية عام 2013 المبلغ مقابل استقبالهم لطفلتهما التي أصبحت تدعى فيما بعد فتاة "العشر آلاف يورو".

    كما بدأت بلديات فنلندية أخرى بتقديم "منحة المولود" وتتراوح المبالغ من 200 يورو إلى 10 آلاف يورو.

    ولدى فنلندا محفزات أخرى مثل صندوق الطفل الذي يقدم للأبوين قبل ولادة الطفل ويحتوي الصندوق على جميع مستلزمات الطفل وألعابه، بالإضافة إلى إعانات مالية تقارب مئة يورو شهريا، وإجازات أمومة وأبوة تصل إلى تسعة أشهر مع دفع 70 في المئة من الراتب.

    وعن فائدة سياسة منح حوافز للآباء الجدد، قالت المحاضرة في العلوم الاجتماعية بجامعة تامبير، ريتيا ناتكين، "إن زيادة الحوافز المالية للأسر قد تسهم في رفع معدلات الإنجاب إلى حد ما، لكن الحوافز المالية وحدها لن تكفي لزيادة كبيرة في المواليد، فآراء الناس عن الإنجاب قد تغيرت كثيرا".

    بينما قال أحد الآباء، "أن المنحة المالية شجعت بعض السكان على اتخاذ قرار الإنجاب، والأهم من ذلك أنها حفزت بعض العائلات على البقاء في البلدة بدلا من مغادرتها".

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    الكلمات الدلالية:
    طفل, مولود, فنلندا
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