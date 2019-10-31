شركة طيران يونانية تبرم اتفاقية مع شركة الخطوط الجوية القطرية

قالت شركة الطيران اليونانية "سكاي إكسبريس"، اليوم الخميس، إنها وقعت اتفاقا مع الخطوط الجوية القطرية للتعاون في رحلات تربط الدوحة بالجزر اليونانية، في دفعة لقطاع السياحة المهم بالبلاد.

تسهم السياحة بحوالي ربع الناتج الاقتصادي لليونان، التي شهدت عددا قياسيا من الزوار بلغ نحو 33 مليونا العام الماضي.

وتسيّر شركة الطيران المملوكة للقطاع الخاص، والتي تنافس "أوليمبيك إيروايز" التابعة "لإيجيان إيرلاينز" في المسارات الداخلية، رحلات إلى 24 وجهة يونانية من بينها جزر كورفو وسانتوريني وكريت التي تعد مقاصد سياحية تحظى بإقبال واسع.

وقالت "سكاي إكسبريس" إن الصفقة ستسمح للركاب بالسفر عبر شبكتها، بحسب ما نقلت "رويترز".

وتُسير الخطوط الجوية القطرية، وهي شركة الطيران الرئيسية في البلاد، رحلات إلى أثينا منذ 2005. وأضافت العام الماضي رحلات إلى سالانيك وميكونوس.