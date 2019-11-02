ردا على "دعوته للتوحيد"... نجيب ساويرس: الله واحد

رد رجل الأعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس، على تغريدة أحد مستخدمي موقع تويتر دعاه فيها إلى إعادة التفكير في مسألة التوحيد.

ووجه حساب يدعى ابن عبد العزيز، تغريدة لساويرس، قال فيها: "شخصية مؤثرة وناجحة زي حضرتك أتمني أن تعيد تفكير في موضوع توحيد ربنا وأن ربنا سبحانه وتعالي أكبر بكتير من إنه يكون عنده ولد أو شريك في الملك".

وتابع المغرد "إن لم يكن هذا النجاح الباهر العظيم لن ينفعك يوم القيامة فما الجدوى منه ودي مش مناظرة حضرتك ده زي منبه كده ياتصحا وتفوق يا تطفي وتكمل نوم".

وبادر ساويرس بالرد على التغريدة بتعليق مختصر قال فيه "الله واحد".

يذكر أن رد ساويرس لاقى تفاعلا من متابعيه حيث أبدى الكثيرون إعاجبهم بالرسالة التي يحملها الرد، فيما أيّد آخرون المغرد صاحب الدعوة الموجهة لساويرس، بينما رأى فريق ثالث أنها تعدي على حرية الاعتقاد المكفولة لكل إنسان.