بالفيديو والصور... مسجد مزين بالمرايا يسحر بأضوائه

يعد مسجد "شاه جراغ" الذي يعني باللغة الفارسية "ملك الضوء" من أهم الوجهات السياحية في إيران، وهو مسجد ضخم يستقبل آلاف السياح المصلين بشكل دائم على مدار العام.

التجول داخل هذا المسجد في مدينة شيراز الإيرانية، هو أشبه بحضور أحد العروض الضوئية الأكثر قداسة في العالم، وبُني المسجد من قطع الزجاج والمرايا والبلاط متعدد الألوان، ويُعتبر أجمل وجهة دينية وسياحية في إيران.

تصوير من داخل مسجد شاه جراغ في تبريز ايران سحر الزخرفة والبذخ 🤩!!! pic.twitter.com/95D5gtrHZO — ويلسون 💔 (@hussam591) February 23, 2019

​وبدأ المسجد كموقع ضريح في حوالي العام 900 ميلادي، لأحد الشخصيات الإسلامية، ومن ثم استكملت أعمال التوسيع والتحسين على مدى السنوات.

​واتخذ قرار تزيين المسجد بالمرايا في القرن الـ14 الملكة تاش خاتون، ليكثف المسجد كمية الضوء الذي يدخله بأكثر من ألف مرة، تقديرا لاسمه، ورغم أنه بُني ليكون ضريحاً مقدساً، ووجهة دينية، إلا أنه أصبح وجهة سياحية تستقطب الساح لتأمل جماله الساحر.