بالفيديو والصور... مسجد مزين بالمرايا يسحر بأضوائه

التجول داخل هذا المسجد في مدينة شيراز الإيرانية، هو أشبه بحضور أحد العروض الضوئية الأكثر قداسة في العالم، وبُني المسجد من قطع الزجاج والمرايا والبلاط متعدد الألوان، ويُعتبر أجمل وجهة دينية وسياحية في إيران.
تصوير من داخل مسجد شاه جراغ في تبريز ايران سحر الزخرفة والبذخ 🤩!!! pic.twitter.com/95D5gtrHZO— ويلسون 💔 (@hussam591) February 23, 2019
وبدأ المسجد كموقع ضريح في حوالي العام 900 ميلادي، لأحد الشخصيات الإسلامية، ومن ثم استكملت أعمال التوسيع والتحسين على مدى السنوات.
مسجد شاه جراغ في شيرازhttp://t.co/eYDEuomYKQ pic.twitter.com/WESk0xKe9j— عاصم المدرّع (@AsemMudarra) August 4, 2014
واتخذ قرار تزيين المسجد بالمرايا في القرن الـ14 الملكة تاش خاتون، ليكثف المسجد كمية الضوء الذي يدخله بأكثر من ألف مرة، تقديرا لاسمه، ورغم أنه بُني ليكون ضريحاً مقدساً، ووجهة دينية، إلا أنه أصبح وجهة سياحية تستقطب الساح لتأمل جماله الساحر.
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