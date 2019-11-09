نانسي عجرم تهنئ متابعيها بذكرى المولد النبوي

كل سنة وانتو بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

يارب السلام والاستقرار لبلدنا ووطنا العربي، وينعاد عليكن بكل شي بتتمنو💗 — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 9, 2019

​ويحتفل العالم الإسلامي "اليوم 12 ربیع‌الاول 1441 هجري" بعيد المولد النبوي بطقوس وفعاليات دينية، فتمنت الفنانة بهذه المناسبة السلام لبلادها على خلفية توتر الاحتجاجات التي تعم الشارع اللبناني.