نانسي عجرم تهنئ متابعيها بذكرى المولد النبوي

وجاء في التغريدة :" كل سنة وانتو بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يارب السلام والاستقرار لبلدنا ووطنا العربي، وينعاد عليكن بكل شي بتتمنو".
كل سنة وانتو بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف— Nancy Ajram (@NancyAjram) November 9, 2019
يارب السلام والاستقرار لبلدنا ووطنا العربي، وينعاد عليكن بكل شي بتتمنو💗
ويحتفل العالم الإسلامي "اليوم 12 ربیعالاول 1441 هجري" بعيد المولد النبوي بطقوس وفعاليات دينية، فتمنت الفنانة بهذه المناسبة السلام لبلادها على خلفية توتر الاحتجاجات التي تعم الشارع اللبناني.
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