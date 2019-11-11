ماذا قال كلوب عن هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

علق المدرب الألماني يورغن كلوب، على فوز فريقه المدوي على نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

سجل ثلاثية الريدز فابينيو ومحمد صلاح وساديو ماني في الدقائق السادسة و13 و51، بينما أحرز هدف سيتي الوحيد بيرناردو سيلفا في الدقيقة 78.



وأشاد كلوب بالهدف الذي سجله اللاعب الدولي المصري محمد صلاح خلال المباراة قائلا، "لا أعتقد أنني رأيت هدفًا مثل هذا من قبل، لقد كان هدفا مميزًا حقا"، وفقا لموقع شبكة "سكاي سبورتس".

وأثنى كلوب على دور الظهيرين في هذا الهدف، إذ جاءت الكرة من أقصى الناحية اليمنى بقدم ترينت ألكسندر أرنولد إلى أندي روبرتسون الظهير الأيسر الذي تقدم بها حتى لعبها عرضية متقنة قابلها صلاح برأسية مباشرة في الشباك.

وواصل "الظهير الأيمن مرر كرة من 60 ياردة إلى الظهير الأيسر الذي لمسها مرتين قبل أن يرسل عرضية من 40 ياردة قابلها صلاح برأسية جميلة، هدف خاص جدا".

وأردف "لقد كانت لحظة جيدة لتسجيل هدف مثل هذا. والهدف الثالث جيد جدا أيضًا، عرضية جميلة من جوردن هندرسون لساديو ماني الذي كان في المكان المناسب".

وأتم المدرب الألماني "في الأهداف الثلاثة كنا نعمل بنشاط، النقاط الثلاث مستحقة".

بهذه النتيجة، هيمن ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي و8 نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي أقرب ملاحقيه.