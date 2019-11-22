استنساخ 6 كلاب تتمتع بخاصية "الحس الأمني" في الصين...صور وفيديو

ولدت الكلاب الستة في أغسطس/ آب الفائت في عملية استنساخ، حيث تم تمرير صفات محددة للجراء لتسريع عملية التدريب.

وتم استخدام الحمض النووي لكلاب مدربة سابقا وبمستوى أداء مرتفع ليتم استخدامها في عملية الاستنساخ، التي من شأنها إضفاء سمات "الحس الأمني" على الجراء الستة.

وأطلق على الجراء المستنسخة أسماء توحي بالحكمة والولاء والابتكار باللغة الصينية وهي "كيشونغ" و"كيتشينغ" و"كيشي" و"كيهوي" و"كيتشوانغ" و"كيكسين".

وتم منح الحمض النووي من كلبتين واحدة بعمر خمس سنوات والأخرى بعمر أربع سنوات تمتعتا بخبرة كبيرة وأثبتتا نجاحا كبيرا في المهام الأمنية التي نفذتاها مع الشرطة، ووصلت المطابقة بين الأحماض النووية بينهم إلى 99%، بحسب بيان شرطة الصينية.

وكانت الصين قد استنسخت أول كلب شرطة في بداية العام الجاري، في مدينة كونمينغ معتبرة أنها وصلت إلى "مفتاح التكاثر" لإنتاج كلاب قوية وسريعة، بحسب "سكاي نيوز".