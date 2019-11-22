استنساخ 6 كلاب تتمتع بخاصية "الحس الأمني" في الصين...صور وفيديو

ولدت الكلاب الستة في أغسطس/ آب الفائت في عملية استنساخ، حيث تم تمرير صفات محددة للجراء لتسريع عملية التدريب.
وتم استخدام الحمض النووي لكلاب مدربة سابقا وبمستوى أداء مرتفع ليتم استخدامها في عملية الاستنساخ، التي من شأنها إضفاء سمات "الحس الأمني" على الجراء الستة.
وأطلق على الجراء المستنسخة أسماء توحي بالحكمة والولاء والابتكار باللغة الصينية وهي "كيشونغ" و"كيتشينغ" و"كيشي" و"كيهوي" و"كيتشوانغ" و"كيكسين".
وتم منح الحمض النووي من كلبتين واحدة بعمر خمس سنوات والأخرى بعمر أربع سنوات تمتعتا بخبرة كبيرة وأثبتتا نجاحا كبيرا في المهام الأمنية التي نفذتاها مع الشرطة، ووصلت المطابقة بين الأحماض النووية بينهم إلى 99%، بحسب بيان شرطة الصينية.
人民日报的推特：首批克隆警犬昨天在北京正式上岗。六只克隆犬出生于今年8月初，它们在学习、记忆、探寻和主动性等方面具有相似素质。（2019-11-21） pic.twitter.com/r4lq6Gn5Pc— 今日中欧 cenews.eu (@CenewsHuangpin) November 21, 2019
وكانت الصين قد استنسخت أول كلب شرطة في بداية العام الجاري، في مدينة كونمينغ معتبرة أنها وصلت إلى "مفتاح التكاثر" لإنتاج كلاب قوية وسريعة، بحسب "سكاي نيوز".
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