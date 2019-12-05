بناء أكبر سينما من الجليد في العالم بروسيا (صورة)

تستعد إحدى أبرد المدن الروسية، ياكوتسك، لبناء أكبر سينما من الجليد في العالم، لتكون جاهزة في فبراير/ شباط، لتدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

تعمل مدينة ياكوتسك الروسية على بناء أكبر سينما من الجليد، ليتزامن افتتاحها مع انطلاق المهرجان الدولي للأفلام القصيرة "متر".

وفي مقابلة مع "سبوتنيك" تحدث مدير المهرجان، مكسيم إدوكين، عن السينما الجديدة التي يتم إنشائها، قائلا " فكرة إنشاء هذه السينما كانت بالصدفة، وأردنا أن نسلط الضوء على أحد المعالم البارزة في المدينة، التي ترتبط بطبيعتها، فكانت هذه الفكرة، وقررنا في الوقت ذاته تسجيل رقم قياسي، يدخل السينما في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية".

شاشة العرض والمدرجات من الجليد

بحسب ماصرح به إدوكين، فإن كل شيء سيتم تصميمه من الجليد، بما في ذلك مدرجات المشاهدين وشاشة العرض، التي ستبدو غريبة وغير مألوفة.

بالإضافة لتوفر جميع الخدمات اللازمة وفي مقدمتها سيارة الإسعاف، كما وستتواجد عدد من الحافلات الدافئة حول المكان من أجل استراحة الزوار، كما ويخطط القائمون على المشروع توزيع بطانيات حرارية.

وأضاف بأنه سيتم إخبار الجميع الراغبين بالحضور، بإرتداء ملابس دافئة.

وحول نوعية الأفلام التي سيتم عرضها، قال إدوكين، "سيتم عرض أفلام قصيرة، لكي تكون مناسبة للمكان والأجواء التي ستعرض بها".

وأضاف "سنقوم بتأمين وتوفير جميع الوسائل المتاحة لراحة الزوار، وسيكون هناك حوالي 200 مكان مخصص، ومن أجل تسجيل رقم قياسي تمت دعوة 300 شخص، وسنتعامل بشكل جيد مع هذه المهمة، كما سيتم تزويد المكان بعدد من الطاولات التي يوجد عليها مشروبات ساخنة".

واختتم إدوكين حديثه قائلا "تصميم السينما سيسمح للذين لم يتمكنوا من الدخول من مشاهدة الأفلام من الخارج".