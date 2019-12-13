مطرب أوغندي يعتزم الترشح للرئاسة... ويتهم منافسه: أتوقع التزوير

أعلن المطرب الأوغندي روبرت كياجولاني، بأنه اقترب من الترشح لخوض انتخابات الرئاسة في بلاده، والمقرر إجرائها عام 2021.

وقال كياجولاني، المعروف باسم بوبي واين، إنه وصل إلى مرحلة متقدمة من المحادثات مع أحزاب المعارضة من أجل الاتفاق على خوض انتخابات الرئاسة المقبلة بمرشح واحد ضد الرئيس يوري موسيفيني الذي يتولى الحكم في البلاد منذ عام 1986، بحسب بوابة الأهرام الإلكترونية.

جاءت تصريحات واين، 37 عاما، خلال مؤتمر صحفي في جوهانسبرغ، حيث كان يتسلم جائزة من مؤسسة "فريدريش ناومان" الألمانية: "نأمل أن نتفق على مرشح واحد"، مضيفا أن شباب الأوغنديين يحثونه على الترشح.

يشار إلى أن واين نجح في حشد تأييد الناخبين الشباب في المناطق المدنية في أوغندا، وسبق اعتقاله عدة مرات.

ويوجه واين خلال أغانيه انتقادات إلى غياب الحريات السياسية في عهد الرئيس موسيفيني، ودعا إلى إجراء تغييرات في زعامة البلاد، وأعرب واين عن توقعاته أن يستخدم موسيفيني 75 عاما الجيش والرشوة للفوز في الانتخابات.

وقال واين: "نتوقع أنه سوف يبذل كل الجهود لتزوير الانتخابات، ولكننا قمنا بتوعية الشعب، وسوف يكون لدينا عدد غير مسبوق من الناخبين، ونعتقد أننا سوف نحقق فوزا ساحقا".