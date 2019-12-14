ظهور تمساح في شوارع مدينة مصرية... صور

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتمساح أثارت ذعر أهالي مدينة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة في مصر.

وقال موقع "مصراوي" إن أجهزة الأمن تحركت بسرعة لطمأنة المواطنين، حيث تلقى مأمور قسم أول أكتوبر بلاغاً من الأهالي بوجود تمساح بالطريق العام، وتحديدا في الحي السابع المجاورة الثانية.

انتقلت قوة من القسم، وتبين صحة البلاغ، وعُثر على تمساح طوله متر واحد، وتم استدعاء مسؤولي الطب البيطري، وإيداع التمساح قفص حديدي.

وكان مسؤول مصري قد كشف، أمس الجمعة، حقيقة وجود أسد طليق في إحدى قرى محافظة أسيوط جنوبي مصر.

وصرح تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب، لموقع "مصراوي" بأن أهالي قرية المعابدة الشرقية تمكنوا من قتل كلب ضال، بعد الظهر، أعلى قمة الجبل وبين الزراعات، بمنطقة عزبة سعيد؛ مؤكدا أنه لم يجرِ رصد أي حالات إصابة أو عقر للمواطنين.

ونفى أبوسداح ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور حيوان يشبه الأسد يعتلي قمة الجبل الشرقي بقرية المعابدة الشرقية، مؤكدا أن الصور المنتشرة بعيدة وغير واضحة.