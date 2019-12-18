عمره 7 أشهر... يصبح أصغر عمدة لمدينة أمريكية

أصبح رضيع أمريكي، يبلغ من العمر 7 أشهر، أصغر عمدة في أمريكا بعد تنصيبه عمدة شرفي لمدينة وايت هول في ولاية تكساس.

ارتدى الرضيع وليام تشارلي مكميليان، المعروف باسم العمدة تشارلي، بدلة سهرة أمام نحو 150 ضيفًا يحتفلون بتنصيبه في مركز وايت هول بعد ظهر الأحد الماضي، وذلك لأداء اليمين الدستورية كرئيس بلدية، بعد "انتخابه" في أكتوبر/ تشرين الأول لخدمة المجتمعات المحلية، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

Youngest mayor in America inaugurated at 7 months old while wearing a tuxedo in Texas https://t.co/kuYdLFknoT — Newsweek (@Newsweek) December 17, 2019

وقال أحد الحاضرين ويدعى جوش فولتز، 41 عامًا، وهو عضو في المجلس البلدي لمدينة نافاسوتا القريبة من تكساس، لمجلة نيوزويك إن تشارلي "وقف على المنصة مع والديه بالتبني تشاد ونانسي ماكميليان في حوالي الساعة 4.30 مساءً".

وتابع فولتز: "الحدث شهد حضور فرقة موسيقية لعزف الموسيقى الوطنية، وتقديم عروض رقص، لقد خطط والدا تشارلي للحدث بالكامل، وكان مثل أي حفل تنصيب، حيث كان الجميع يريدون التجول مع الطفل وسط أجواء مليئة بالحب".

وقالت نانسي، والدة تشارلي بالتبني، إن ابنها متسامح مع جميع الجماعات الحزبية، وأعلنت بفخر شعارها السياسي "اجعلوا أمريكا لطيفة مرة أخرى".

وقالت: "سواء كنت ديمقراطياً أو جمهورياً أو مستقلاً ، فإن تشارلي يحبك، نحن نشجع اللطف ونسعى لجعل أمريكا لطيفة مرة أخرى".

وانتهت فعاليات تنصيب تشارلي عندما نام على كتف أحد فناني فرقة الرقص، في حوالي الساعة 7 مساء، وتقول نانسي: "إنه لم يغفو من قبل مثل هذا اليوم، أعتقد أن الحدث أنهكه"، ومن المنتظر أن تتوجه عائلة الطفل مكميليان إلى واشنطن العاصمة للقاء سناتور تكساس تيد كروز.