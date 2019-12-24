"بسبب هدايا عيد الميلاد"... نقل 5 أشخاص إلى مستشفى في أستراليا

تدافع عدد من المتسوقين أثناء محاولات الإمساك ببالونات عيد الميلاد في مركز تجاري في سيدني.

وأدى التدافع إلى نقل 5 أشخاص للمستشفى، وأظهرت لقطات فيديو التدافع الذي صوره شخص يدعى "جوناثان نوت" أن تزايد أعداد الحشد أدى إلى الإصابات.

ونقلت "رويترز" عن مصور الفيديو قوله: "لم تبد كمنطقة آمنة جدا لحشد كبير يسعى بحماس للإمساك بالبالونات"، فيما قالت الشركة المالكة للمكان أنها تتحرى الواقعة.

وأظهرت لقطات فيديو أناسا، في مركز وستفيلد باراماتا، يتنافسون، عند منتصف الليل، للإمساك بالبالونات الذهبية والفضية والبيضاء التي تحتوي على قسائم الهدايا.

وقدم مسعفون، جرى استدعاؤهم إلى المكان، العلاج إلى 12 شخصا. ونُقل أربعة رجال وامرأة إلى المستشفى.

وقال فيل تمبلمان، مفتش الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز، في بيان: "عانى 3 ممن جرى نقلهم إلى المستشفى من إصابات في الصدر وآلام في الرقبة والظهر، علاوة على الغثيان والدوار".