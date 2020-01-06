4 شركات عربية بين الأفضل... تعرف على قائمة الخطوط الجوية الأكثر أمنا وسلامة في 2020

يعتبر أمن وسلامة الخطوط الجوية من أهم الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المسافرين بغض النظر عن مواعيد رحلات هذه الشركات أو أسعار تذاكر السفر.

تصدرت شركة الخطوط الجوية Qantas "كانتاس" الأسترالية، قائمة أفضل الخطوط الجوية في العالم من حيث الأمن والسلامة للعام 2020.

فبحسب تصنيف موقع AirlineRatings المختص بتقييم شركات الطيران من حيث الأمن والسلامة تصدرت الشركة الأسترالية قائمة أفضل 20 شركة طيران، من أصل 405 شركة حول العالم.

4 شركات عربية بين أفضل 20 شركة

شهد تصنيف أفضل 20 شركة طيران تواجد 4 شركات عربية، حيث احتلت شركة "الاتحاد" للطيران المرتبة الرابعة، وخلفها في المركز الخامس "الخطوط الجوية القطرية"، وفي المرتبة السابعة "طيران الإمارات"، بالإضافة "للخطوط الملكية الأردنية" في المرتبة الـ15.

وجاء تصنيف أفضل 20 شركة كالتالي:

كانتاس، طيران نيوزيلندا، إيفا إير، الاتحاد، الخطوط الجوية القطرية، الخطوط الجوية السنغافورية، طيران الإمارات، طيران ألاسكا، طيران كاثي باسيفيك، فيرجن أستراليا، خطوط هاواي الجوية، فيرجن أتلانتيك إيرلاينز، تاب البرتغال، ساس، الخطوط الملكية الأردنية، السويسرية، فين إير، لوفتهانزا، إير لينغوس، وكيه إل إم.

معايير تقييم شركات الطيران الأكثر أمانا

صرح جيفري توماس، مدير تحرير موقع AirlineRatings، بأنه يتم الاعتماد على عدد من المعايير التي تتعلق بما تقدمه الشركات في مجال سلامة مسافريها والابتكارات الجديدة في هذا المجال، ونوعية الطائرات الجديدة التي تستخدمها.

وأضاف "جميع شركات الطيران تملك حوادث في سجلاتها، والعديد منها سببه مشاكل تتعلق بتصنيع الطائرات أو المحركات، وليست مشكلات تشغيل شركات الطيران.ولكن الطريقة التي يتعامل بها طاقم الرحلة مع الحوادث هي التي تحدد شركة طيران جيدة من شركة غير آمنة."

ووصف توماس، بأن مجرد الاعتماد على تسجيل الحوادث بالمضلل جدا، أفضل 20 شركة طيران آمنة لدينا 2020 تحتل دائما مكان الصدارة في ابتكار السلامة والتميز التشغيلي وإطلاق طائرات جديدة أكثر تقدما مثل إيرباص A350 وبوينغ 787.

فعلى سبيل المثال "كانتاس" تم الاعتراف بها من قبل جمعية معايير السلامة البريطانية على أنها أكثر الشركات خبرة في العالم.