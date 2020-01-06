دبي تستقبل 15 مليون زائر دولي خلال11 شهرا من عام 2019

أعلنت دائرة السياحة في دبي أن الإمارة استقبلت 15 مليون زائر دولي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي 2019 ، مقارنة بـ 14.3 مليون في العام الذي سبقه.

القاهرة - سبوتنيك. بحسب إحصاء رسمي أصدرته دائرة السياحة، اليوم الاثنين، فقد تصدرت الهند قائمة زوار دبي بإجمالي 1.7 مليون زائر رغم انخفاض عدد الزوار نسبة 4 بالمئة عن عام 2018، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 1.4 مليون زائر بزيادة 3 بالمئة عن عام 2018.

وأوضح الإحصاء أن روسيا حلت في المرتبة السادسة بإجمالي 621 ألف زائر بزيادة 3 بالمئة عن عام 2018.

وأظهر الإحصاء أن دول نيجيريا والصين والفلبين وكازاخستان هي الأعلى من حيث الزيادة في عدد الزوار عن عام 2018، فقد زاد عدد زوار نيجيريا بنسبة 35 بالمئة في عام 2019 مقارنة بعام 2018، والصين بنسبة 25 بالمئة والفلبين بنسبة 24 بالمئة وكازاخستان بنسبة 23 بالمئة.

وتعد دبي من الوجهات السياحية العالمية الأكثر استقطابا للزوار القادمين من الخارج بفضل ثراء خياراتها السياحية والترفيهية.