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13:25 07 يناير/ كانون الثاني 2020
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    نانسي عجرم

    شكران مرتجى تخرج عن صمتها وتعلق على حادثة نانسي عجرم

    © AFP 2019 / KHALIL MAZRAAWI
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    أعربت الممثلة السورية شكران مرتجى عن حزنها الشديد؛ بسبب الاتهامات التي تتوجه إلى الشعب السوري من قبل بعض اللبنانيين.

    نشرت الممثلة السورية على حسابها الخاص على "فيسبوك" معلقة على الحادثة التي حصلت في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التي تعرضت للسرقة على يد شاب من الجنسية السورية وقام زوجها بقتله.

    في الوقت الذي أعلنت فيه مرتجى، على انها ضد التعدي عالآخرين، وتمنيها بالسلامة للنجمة نانسي عجرم وعائلتها الكريمة.

    وأضافت "انا بحب لبنان ورفقاتي اغلبهم لبنانيه غاليين ودايما فاتحين قلوبهم مو بس بيوتهم وبحبهم كلهن كلهن ولكن ........مو كل شغله بينسبوا كل السوريين متل ماكان قبلهم الفلسطينيه عزيزي وعزيزتي اللي عم تشتمي بأبشع الكلمات وخليهم ينقلعوا من عنا والله رح ينقلعوا والله هانت بس بتعرف وبتعرفي إنه في ملايين الدولارات للسوريين بالبنوك اللبنانية العزيزة محجوز عليهم انه الدولار بسوريا صار بشهرين قد ماصار بعشر سنين حرب مابيكفي عنصرية عند البعض مافي حدا من جد جد جدك سوري والعكس لك كل شي بيصير بسوريا بينعكس ع لبنان والعكس كمان".

    هذا وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في "نيو سهيلة" في لبنان، تعرضت لحادث، فجر الاثنين، أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية.

    وتواصل السلطات اللبنانية التحقيق في الحادث، الذي تقول تقارير أمنية، أن زوج نانسي عجرم، قتل الشخص، الذي اقتحم الفيلا، لمحاولة سرقتها، بينما تشير تقارير إخبارية أخرى إلى أن هناك رواية أخرى للحادث، ربما تكشف عنها التحقيقات، وتزعم أن الرجل كان يعمل لدى العائلة في وقت سابق.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    شكران مرتجى, حادثة, لبنان, سوريا, مطربة, نانسي عجرم
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