آيفون يقترب من تحقيق مبيعات 2 مليار هاتف

تقترب شركة أبل من تحقيق رقم قياسي جديد لمبيعات هاتفها آيفون، إذ أنها في طريقها لتصل إلى بيع 2 مليار هاتف.

ونقل موقع "cultofmac" تقاريرا نشرت مؤخرا تفيد بأن أبل في طريقها لتسجيل رقم قياسي جديد في مبيعات هواتف الأيفون هذا العام، حيث من المتوقع أن تصل مبيعات أبل من هواتف الآيفون منذ انطلاقها وحتى 2020 إلى 2 مليار وحدة.

وقدمت أبل هواتف الآيفون للمرة الأولى في الأسواق منذ 13 عاماً، واستمرت أبل منذ عام 2007 كواحدة من كبرى الشركات المؤثرة في سوق الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.

ويعود الفضل في ارتفاع مبيعات هواتف الآيفون مؤخرا إلى زيادة نسبة المبيعات في موسم عطلات نهاية العام بشكل خاص، والتي ستؤثر في المبيعات النهائية لعام 2020 من هواتف الآيفون، وأيضا ستساهم في تسجيل أبل لرقم قياسي جديد في مبيعات هواتف الآيفون منذ انطلاق الإصدار الأول وحتى الآن.

ومن المتوقع وفقا لتقارير محللي السوق أن تصل مبيعات هواتف الآيفون منذ عام 2007 وحتى 2020 إلى 1.9 مليار وحدة تقريباً، وذلك رغم انخفاض مبيعات أبل من هواتف الآيفون خلال الفترة مابين 2015 إلى 2018.

وتشير توقعات أبل إلى ارتفاع إيراداتها إلى 275 مليار دولار، حيث تساهم مبيعات هواتف الأيفون بنسبة كبيرة في إيرادات أبل، إلا أن الشركة تسجل ارتفاع سنوي ثابت في إيرادات الخدمات منذ فترة، والتي تساهم بنسبة كبيرة في ارتفاع إيرادات أبل، ومن المتوقع أيضا أن يساهم هاتف iPhone 9 وإصدارات 5G القادمة من هواتف الأيفون بنسبة كبيرة في إيرادات أبل خلال هذا العام.