الكويت ترجئ أنشطة النسخة 26 لمهرجان القرين الثقافي 3 أيام حدادا على وفاة السلطان قابوس

القاهرة - سبوتنيك. وأعلنت الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، اليوم السبت، في بيان نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، :"إرجاء مهرجان القرين الثقافي حدادا على وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان فقيد الأمة العربية والإسلامية، الذي شهدت العلاقات الثقافية في عهده تطورا وازدهارا ملحوظا، بين الكويت وعمان".

وأمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام وتعطيل جميع الدوائر الحكومية في البلاد، لمدة ثلاثة أيام.

وأُعلن في مسقط، اليوم، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما.

وأعلنت سلطنة عمان الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما.

وانطلقت، مساء الأربعاء الماضي، فعاليات الدورة السادسة والعشرون من مهرجان القرين الثقافي على خشبة مسرح عبد الحسين عبد الرضا، بمنطقة السالمية. الذي ينظمه المجلس الوطني برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء.

وتتضمن فعاليات المهرجان، التي تتواصل حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، عروضا سينمائية وفنية وموسيقية ومعارض وورش عمل متنوعة.