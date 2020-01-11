ظريف: رحيل سلطان عمان قابوس بن سعيد خسارة للمنطقة

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم السبت عن خالص تعازيه للحكومة والشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد مشيرا إلى أن رحيله خسارة للمنطقة.

وكتب ظريف في تغريدة في صفحته الشخصية على "تويتر": إن رحیل جلاله السلطان قابوس بن سعید رحمه الله خساره للمنطقه لکن الأمل معقود علی الحکم مثله ونحن إذ نعزی جارتنا العزیزه عُمان بهذا المصاب."

— Javad Zarif (@JZarif) 11 января 2020 г.

كما هنئ ظريف سلطنة عمان على اختيار هيثم بن طارق سلطانا لها آملا أن تتنامى العلاقات بين البلدين وكتب:"نهنئ اختیارها صاحب الجلاله هیثم بن طارق سلطانالها أملین أن تتنامی علاقاتنا فی سلطنته کما عهدناه سابقا و المستقبل یستلهم من الماضي".

وفي وقت سابق، أعلن الديوان السلطاني العماني عن وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عاما. كما أعلن الديوان السلطاني، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.