عاصفة قوية في إسبانيا وتحذيرات شديدة من السلطات

هبت العاصفة جلوريا على أنحاء مختلفة من إسبانيا اليوم الأحد، ولقي رجل حتفه في حادث بإقليم أستورياس شمال البلاد.

وقالت وكالة "رويترز" إن العاصفة هبت مصحوبة برياح عاتيه وأمطار غزيرة وثلوج أدت لإغلاق مطار إليكانتي.

واضطرت الشركة المشغلة للمطار إلى إغلاقه لمدة 24 ساعة، مما أثر على 200 رحلة.

وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ إن رجلا لقي حتفه في طريق غطته الثلوج.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في إسبانيا أن العاصفة منتظر أن تشتد حتى يوم الثلاثاء على الأقل.

وأعلنت حالة التأهب القصوى في 10 أقليم، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 130 كم في الساعة، مع تساقط للثلوج وأمواج يبلغ ارتفاعها 7 أمتار.

وأبلغت السلطات سكان برشلونة بالابتعاد عن الشواطئ، وجرى إغلاق للحدائق العامة في العاصمة مدريد.