جثة داخل قفص غارقة في البحر تستنفر السلطات السعودية... صور

رصد مجموعة من هواة الغوص شمال منطقة قيال على سواحل محافظة تبوك جثة داخل قفص غارقة في مياه البحر.

وتسبب مشهد الجثة المحبوسة بقفص معدني بخوف الغواصين الذين أبلغوا السلطات المحلية على الفور بالمشهد.

قفص وبداخله هيكل عظمي حصلوه مجموعه من الغواصين في قيال تبوك ,, ناس تقول انها دميه وناس تقول حقيقه والله اعلم وين الخبر الصحيح 🌚 pic.twitter.com/VBFNw5MRXq — غريب في دنيا الشقى (@ZqQxNAFbBqBghNW) February 1, 2020

وبالفعل تحركت السلطات السعودية "حرس الحدود" الذين يتواجدون بالمكان بعد تلقيهم بلاغا من الغواصين لتسكشف المكان.

يقولون هذي حرمه حصلوها في قيال بالبحر بمنطقة تبوك داخل قفص ومقفل عليها 😳 pic.twitter.com/VOp5mqvj83 — بتّال (@bat_e1) February 1, 2020

وتم استخراج القفص الحديدي بتواجد الشرطة من محافظة البلع والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وتم فتح القفص ليجوا هيكلا عظميا بلاستيكيا، لجسم إنسان "دمية بلاستيكية على شكل هيكل عظمي لإنسان"، بحسب "عكاظ".

وثبت الهيكل بأسلاك معدنية داخل قفص، وعليه ملابس، مما جعل المشهد يبدو كجسد إنسان حقيقي، وتم تسليم القفص والجثة البلاستيكية للسلطات في محافظة تبوك.