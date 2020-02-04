تعود إلى العام 1997… صورة تجمع أصالة وأحلام قبل خلافهما

تداول مستخدمو ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة تجمع الفنانة السورية أصالة، والإماراتية أحلام، قبل خلافهما.

وتبين من الصورة التي جمعتهما أنها تعود للعام 1997، أثناء مشاركتهما في أوبريت "الحلم العربي"، بمشاركة من الفنانة اللبنانية، ديانا حداد، والتونسية، ذكرى، والكويتي، نبيل شعيل.

ذكرى ، أصالة ، نبيل شعيل ، ديانا حدّاد ، و أحلام "أوبريت الحلم العربي" - ١٩٩٧ pic.twitter.com/Kp2SOf1vSd — Gorgeous Old (@Gorgeousold_) February 2, 2020

وأولى المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي الاهتمام بالتغيير الذي طرأ على شكل كل من أصالة وأحلام، في وقت تمنى أغلبهم عودة الأمور إلى مجاريها، ومحاولة توسط البعض بينهما بعد خلاف كبير بينهما.

حسن التّصرّف يأتي منّ طيب الأصل، والخلاف والاختلاف وارد، والمتجاوزين لحدود الأدب،همّ ذاتهم المنافقين المغالين في التّعبير عن مشاعر حبّ وهميّه، يكشفهم سوء خلق في الخصام، واليوم لاأحد مجهول للجميع، ويُعرف الإنسان بالغضب، فكلّ إناء بما فيه ينضح. — Assala (@AssalaOfficial) September 4, 2019

ويشار إلى أن آخر تصريحات الفنانة أحلام، كان ما قالته لبرنامج "إم بي سي تريندينغ" على هامش تسجيل الحلقة الثانية من العرض النهائي لبرنامج "ذا فويس":

لا مجال للصلح مع هذه الإنسانة نهائيا، أنا خلاص اتخذت قراري، وسعدت كثيرا برد نوال حبيبتي التي أبدت عدم رغبتها في التدخل للصلح بيننا.

وكانت الفنانة الإماراتية قد وجهت تعليقا ناريا للفنانة أصالة، خلال لقاء تلفزيوني، بعدما قامت الأولى بعمل "بلوك" للأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أحلام "الشيء الوحيد اللي بعمله إليك وهو حجمك عندي أنا هو بلوك. على الأقل أنا أجرأ منك".