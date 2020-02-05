فيسبوك تكشف عن أرباح قياسية لإنستغرام

كشفت شركة فيسبوك المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، عن الأرباح التي حققتها الأخيرة من خلال الإعلانات العام الماضي.

وقالت بلومبيرغ إن إنستغرام جلبت 20 مليار دولار من عائدات الإعلانات العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ربع إجمالي إيرادات فيسبوك لعام 2019.

وتأتي أهمية الإنجاز الذي حققته إنستغرام من أن غوغل أعلنت أن منصة يوتيوب حققت 15 مليار دولار من إيرادات الإعلانات العام الماضي، أو حوالي 10 في المئة من إجمالي عائدات غوغل، لكن بخلاف يوتيوب، فإن إنستغرام لا تشارك أيا من إيرادات الإعلانات الخاصة بها مع منشئي المحتوى.

يشار إلى أن إنستغرام لا تدفع لمبدعين معينين مقابل المحتوى الخاص بهم على "IGTV"، وفي هذه الحالة، فإن الشركة تدفع مقابل معدات المبدعين بدلا من مشاركة أرباح الإعلانات.

يذكر أن إنستغرام أصبحت جزء أساسيا لمستقبل فيسبوك، حيث يتدفق المستخدمون والمعلنون على التطبيق حتى مع تباطؤ نمو المبيعات على الشبكة الاجتماعية الرئيسية، ومع ذلك، لا تكشف فيسبوك عن إيرادات منصة مشاركة الصور بشكل منفصل في تقارير الأرباح، ويفضل بدلا من ذلك إبراز تكامل خصائصها، ووصفها بأنها عائلة من التطبيقات.

وتمتلك إنستغرام أكثر من مليار مستخدم نشط، وهو رقم لم يتم تحديثه من قبل فيسبوك منذ عام 2018، ولم يكن لديها أي نموذج أعمال لجلب الإيرادات عندما تم الحصول عليها بواسطة فيسبوك، لكنها تربح الأموال الآن بالطريقة نفسها التي تتبعها فيسبوك، وذلك عن طريق بيع الإعلانات التي تبدو وكأنها منشورات منتظمة في الخلاصة الرئيسية للتطبيق وضمن ميزة القصص، والتي زادات خلال العامين الماضيين للمساعدة في تعزيز مبيعات الشركة.