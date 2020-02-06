ماجدة الرومي: أحداث لبنان منعتني من غناء قصيدة لنزار قباني في الإمارات

عقدت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، مؤتمرا صحفيا، أمس الأربعاء، في أبوظبي، قبل حفلها المنتظر غدا الجمعة، في ختام فعاليات موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وقالت ماجدة الرومي، إن دور الفنان لا يقل أهمية عن دور رجل السياسة، وعليه ما على المواطن الصالح من واجب تجاه وطنه، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأشارت الرومي إلى أنها ستغني خلال الحفل القصائد التي أحبها الناس، متابعة "نحن نحب العالم، وجميل أن نشعر في الإمارات بأن كل شيء مريح ومسالم، وهذا السلام نعمة نقدرها كثيراً في زمن الاضطرابات العربية".

وأضافت "أشعر بالفرح في كل مرة نعود فيها إلى هذه الأرض، وأتمنى من الله أن يحمي الإمارات".

وأوضحت "كنت أحضر لأغني قصيدة للشاعر نزار قباني، ولكن الظروف منعتني من ذلك، بسبب الأحداث في لبنان".

وأشارت الرومي إلى أن "القصائد لها دائما مكان في أعمالي، لأني أحب القصيدة العربية، وأتمنى ممن يغنون اليوم أن يأخذوا هذه النقطة بعين الاعتبار، وأجد أن الاتجاه يسير إلى الأغاني الشعبية والكلام القريب من المفهوم العام، مع العلم أن القصائد هي مسؤوليتنا".