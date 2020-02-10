توم هانكس يتحدى أحد ضباط حفل الأوسكار في تمرين الضغط... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثل العالمي توم هانكس في حفل جوائز الأوسكار 2020، حيث تحدى أحد ضباط الحفل في ممارسة تمرين الضغط.

قام هانكس بمجرد دخوله على السجادة الحمراء، بتحية بعض الضباط، ثم دعا أحدهم إلى تحدى "الضغط"، وبالفعل قام الثنائى بمجموعة من حركات الضغط، وسط ضحك وتشجيع الحضور، ثم انتهيا وصافحه توم هانكس واستكمل طريقه.

THIS IS THE MOST CHAOTIC THING THAT HAS EVER HAPPENED TO ME #Oscars pic.twitter.com/sBmkwVPjSB — Alana King (@_KingBooks_) February 10, 2020

يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92، والذى سيقام اليوم، يقام بمسرح "دولبى" في هوليود، فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.