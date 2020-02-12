16 ألف دولار... غرامة للسائقين والركاب الذين يرمون بقايا السجائر في أستراليا

حذرت السلطات الأسترالية من مغبة رمي بقايا السجائر من السيارة، داعية للإبلاغ عن السائق الذي يقوم بذلك وتزويد السلطات المختصة برقم السيارة.

بدأ تطبيق القانون الجديد في ولاية نيو ساوث ويلز منذ يناير/كانون الثاني من هذا العام، الذي سيعرض المخالفين لعدد من الإجراءات القانونية، التي ستلحق بصاحبها خسارة 5 نقاط مرورية.

وستتضاعف العقوبة لتصل لحذف 10 نقاط وغرامة تصل لـ11 ألف دولار، في حال تم الأمر في فترة حظر إشعال النيران.

كما وسيتم مخالفة الركاب الذين يقبض عليهم بتغريمهم بـ660 دولار، مع مضاعفة العقوبة خلال فترات حظر إشعال النيران.

من جهته قال رئيس اتحاد خدمات الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز برايان ماكدونو إن "هذا السلوك المتهور يعرض سلامة المتطوعين في مكافحة الحرائق للخطر".

وفي العاصمة كانبرا، وبموجب "قانون القمامة" لعام 2004، يعد رمي أي فضلات أو بقية سيجارة عملا غير قانوني ويمكن أن يؤدي إلى مخالفة تصل إلى 500 دولار تدفع فورا.

Keep your butt in the car! With major bush fires across NSW, we're reminding people of the dangers of throwing cigarette butts out of cars. DON'T DO IT! Starting a fire from a discarded lit cigarette can cost you $16K. Report cigarette butt littering to Access Canberra - 132281. pic.twitter.com/HIFsdHTI9w — ACT Policing (@ACTPolicing) December 19, 2019

كما وحذرت السلطات في العاصمة أن الغرامة قد تصل لـ16 ألف دولار في حال تم ذلك خلال موسم الحرائق.