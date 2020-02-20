السعودية... تحذير من موجة برد ودعوة إلى الحيطة والحذر

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بيانا قالت فيه "تشير التوقعات الأولية إلى عودة تأثير التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة خلال الأسبوع القادم".

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تشير التوقعات الأولية ـ بمشيئة الله تعالى - إلى عودة تأثير #التقلبات_الجوية على معظم مناطق #المملكة خلال الأسبوع القادم حيث يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خاصة على شمال ووسط وشرق المملكة وفرصة لهطول أمطار على شمال المملكة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة pic.twitter.com/m97YTnNgWu — الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) February 20, 2020

وتابعت الهيئة "يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خاصة على شمال ووسط وشرق المملكة، وفرصة لهطول أمطار على شمال المملكة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة".

ونشرت الهيئة تنبيها متقدما لمناطق "الأحساء، المنطقة الشرقية، الجبيل، الخبر"، فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر.

ومن جانبه توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، موجة برد ثامنة منذ دخول شتاء هذا العام متوسطة القوة.

1- بإذن الله من اليوم الخميس متوقع موجة برد ثامنة منذ دخول شتاء هذا العام متوسطة القوة متوقع انخفاض في الحرارة ويتراوح بين خمس الى ثمان درجات عما سجلته الحرارةأمس الإربعاء على معظم مناطق المملكة مدة يومين عدا الشمالية عدة أيام مع رياح مثيرة للأتربة من خفيف الى متوسط-الا يصرفه الله pic.twitter.com/yO70CYGSL4 — عبدالعزيز الحصيني (@A__alhussaini) February 20, 2020

وتوقع الحصيني، انخفاضا في الحرارة يتراوح بين خمس إلى ثمان درجات عما سجلته الحرارة، أمس الأربعاء، على معظم مناطق المملكة، مدة يومين، عدا الشمالية عدة أيام، مع رياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة.

وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "من المتوقع انتهاء الحالة الممطرة اليوم الخميس، بعد أن تؤثر على الشرقية بإذن الله... تستمر موجة البرد مدة يومين على معظم المناطق وأيامًا على الشمالية".

وأضاف: "تتوقع أجواء باردة ليلًا على الوسطى والمرتفعات، وباردة جدًّا على الشمالية، ومعتدلة نهارًا وباردة نسبيًّا على الشرقية والمدينة، ولطيفة على باقي المناطق".