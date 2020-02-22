روبي لمنى زكي: أنت فتاة أحلامي.. صورة

جاء رد روبي على صديقتها منى زكى بعد أن علقت الأخيرة على أحدث صورة شخصية نشرتها روبي عبر حسابها على إنستغرام، حيث علقت قائلة "تجننى"، لترد عليها روبى "أنتِ فتاة أحلامى".

View this post on Instagram A post shared by Ruby (@therubyegy) on Feb 21, 2020 at 9:38am PST

وظهرت روبى فى صورتها الجديدة بجاكت جلد أسود اللون، وتسريحة شعر مميزة، دون ذكر مناسبة الصورة أو إرفاقها بتعليق توضيحي.

وكانت روبي قد احتفلت بطريقتها الخاصة بعيد الحب "الفالنتاين" بارتداء الملابس الحمراء، وقررت روبي بهذه المناسبة أن تظهر بإطلالة جديدة- الظهور بشعر أحمر، على لون عيد "الفالنتاين".

ولم تصبغ روبي شعرها، وإنما وضعت شعرا مستعارا طويلا باللون الأحمر، وعلقت مع صورها التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام": "عيد حب سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم".

وأحدثت صور روبي في "الفالنتاين" ضجة على موقع "إنستغرام"، بعد ساعتين فقط من طرحها لها، إذ حظيت بإعجاب أكثر من 22 ألف شخص.