ماذا قال تركي آل الشيخ في أول ظهور له بعد العودة من رحلة علاجية استمرت شهرا؟.. فيديو

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن مفاجآت كبيرة للجمهور السعودي خلال شهر مارس/آذار المقبل.

وقال تركي آل الشيخ في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع "تويتر"، إنه "عقد اجتماعا مع الزملاء في هيئة الترفيه. مشيرا إلى أن هناك الكثير من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها للجمهور في آخر شهر مارس/آذار المقبل".

وأضاف آل الشيخ، "بنسوي أشياء تعجب أهل الرياض كلهم إن شاء الله، وفي كام منطقة أيضا بالمملكة العربية السعودية، وبنسوي شيء يبهر الناس كلها".

ويعد هذا الظهور الأول لرئيس هيئة الترفيه السعودية، بعد العودة من رحلة علاج خارجية استمرت شهرا، أجرى خلالها عملية جراحية.