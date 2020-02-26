"أنت ورطيني"... شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لنادين نجيم

وجهت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، رسالة إلى الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، قائلة "أنت ورطيني".

كانت نجيم أعلنت عن تعاون الفنانة شيرين عبد الوهاب معها مجددا، بغناء تتر مسلسل "عشرين عشرين" الذي تقوم ببطولته نادين وقصي خولي، بعد أن غنت العام الماضي "يا بتفكر يا بتحس" تتر مسلسل "خمسة ونص".

وانتشر الخبر عبر المواقع الإلكترونية، ومع تأكيدات نادين المتتابعة، ردت شيرين خلال حوارها ببرنامج "ET بالعربي"، على هامش حفلها ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون.

وقالت شيرين إن "نادين صديقة مقربة للغاية منها، وتحبها كثيرا، ومن المشرّف لأي مطرب أن يقوم بغناء تتر مسلسلها".

وأضاف "نادين نجيم حبيبتي وصاحبتي ونجمة كبيرة وعلى راسي من فوق، وبقولها إنه شرف لأي فنان إنه يغني تتر مسلسك بس أنتي ورطيني".

وأوضحت الفنانة المصرية أنها ليس لديها أي تفاصيل عن الأغنية، ولم تحسم موقفها بعد، متابعة "أنا لسه مسمعتش أغنية مسلسل 2020 لنادين نجيم هتكون عامله ازاي .. هي نادين ممكن تكون قالت إنها حابه وأنا برضو حابه أكتر".

يشار إلى أن مسلسل "عشرين عشرين" بطولة معتصم النهار، ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، ونوال كامل، وجوليان فرحات، وسينتيا صموئيل، ورواد عليو، ونعمت عساف، وكارين سلامة، ونيرمين شوقي وآخرين، تأليف إيمان سعيد، وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة "الصباح ميديا".

وكانت المطربة شيرين غنت باللهجة اللبنانية تتر المسلسل "يا بتفكر يابتحس"، من كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي، وكانت التعاون الثاني بينها وبين شركة "الصباح".