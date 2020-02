"أنت ورطيني"... شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لنادين نجيم

View this post on Instagram

بعد النجاح الكبير الذي حققة تتر مسلسل خمسة و نص في رمضان الماضي👏👏#نادين_نجيم طلبت شخصياً أن تغني شيرين تتر 2020 لكن المفاجأة كانت في رد #شيرين👀 والتي كشفت أيضاً عن نيتها بالعودة إلى السوشيال ميديا 🙌