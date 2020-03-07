6 صور ستجعلك تعيد التفكير في طريقة غسلك ليديك للوقاية من "كورونا"

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، 6 صور لأشعة فوق البنفسجية، تدعو إلى غسل اليدين بطريقة صحيحة، للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وكان أول من شارك الصور الستة المجمعة، الممثلة الأمريكية، كريستن بيل، والتي توضح الفارق بين يدين لم يتم غسلهما ويدين تم غسلهما لمدة 30 ثانية، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وتوضح الصور، درجة البكتيريا المتواجدة على اليدين اللتان لم يتم غسلهما بشكل صحيح، وذلك بوضع عليهما زيت معدني، يكشف عن تواجد البكتيريا والجراثيم عند عرضهما تحت الأشعة البنفسجية فقط.

وأظهرت الصور الستة اليدين في مراحل مختلفة من النظافة، بما في ذلك "قبل الغسيل"، وبعد "الشطف والاهتزاز"، و"غسل لمدة 6 ثواني من دون صابون" و"غسل بالصابون لمدة 30 ثانية".

وحازت الصور الست على إعجاب الآلاف، وأكد البعض منهم أنهم سيعرضوها على أطفالهم.

وتحث المنظمات الصحية، على اتخاذ تدابير وقائية أساسية، للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19"، بما في ذلك غسل أيديهم.

ووفقا لهيئة الخدمة الصحية البريطانية، فإنها تنصح بغسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل، من أجل ضمان الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وينصح أن تبل اليدين بالماء، قبل وضع كمية كافية من الصابون عليها، ثم فركها معا.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرًا خارج الصين في عشرات الدول، تسبّب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات. وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 90 ألفا في نحو 33 دولة.