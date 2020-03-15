دبي تغلق المتاحف والمواقع التاريخية خشية تفشي "كورونا"

اتخذت حكومة دبي، اليوم الأحد، جملة تدابير احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، معلنة إغلاق المتاحف والمواقع التاريخية والمكتبات العامة بشكل مؤقت.

موسكو- سبوتنيك. بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإنه "في إطار التدابير الاحترازية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، هيئة الثقافة والفنون في دبي تعلن عن الإغلاق المؤقت للمتاحف والمواقع التاريخية والمكتبات العامة في الإمارة، بصورة فورية اعتبارا من اليوم الأحد 15 آذار/مارس وحتى نهاية الشهر الجاري".

.@DubaiCulture and Arts Authority announces the temporary closure of museums, historical sites and public libraries in #Dubai with immediate effect from today (Sunday 15 March, 2020) till the end of the month. pic.twitter.com/DtTrsYbw6n — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 15, 2020

كانت دائرة السياحة والترويج التجاري في دبي أعلنت، أمس السبت، تأجيل جميع الفعاليات المقررة، في آذار/مارس الجاري، حتى نهاية الشهر، للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد. 19).

وشمل القرار كافة أنشطة الوجهات الترفيهية، ومنع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس، اعتبارا من الأحد وحتى نهاية الشهر.

وكانت حكومة أبوظبي اتخذت، أمس، قرارا مشابها للأسباب ذاتها.

وأعلنت الإمارات، الاثنين الماضي، رصد 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بينهم مواطن روسي؛ ليصبح إجمالي المصابين المسجلين بالبلاد 59 حالة.