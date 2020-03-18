بعد عزل الأزواج عن بعضهم بعضا... كورونا قد يزيد نسب الطلاق

رجح أحد كبار محامي الطلاق في بريطانيا أن يؤدي تفشي فيروس كورونا بشكل كبير إلى ارتفاع معدلات الطلاق لأن الأزواج يتم عزلهم عن بعضهم بعضا.

وقال محامي طلاق بارز، حسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية، إن تفشي وباء كورونا العالمي "من المرجح جدا أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الطلاق لأن الأزواج يتم عزلهم عن بعضهم بعضا".

وفي سياق متصل، أكدت البارونة شاكلتون من بلغرافيا لأقرانها في وستمنستر: "يرجح محامو الطلاق أنه بعد الحجر الطوعي القادم الآتي، فمن المحتمل جدًا أن يرتفع معدل الطلاق".

وأضافت: "أوقات الذروة لدينا هي بعد التعرض الطويل لإنغلاق خلال عطلة الصيف وخلال عيد الميلاد".

ونوهت إلى أنه "على المرء فقط أن يتخيل كيف سيكون الحال عندما يتم الإغلاق على العائلات في مكان واحد لفترة طويلة من الزمن".

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وكان رئيس وزراء بريطانيا قد صرح، في وقت سابق، أنه "حان وقت توقف الجميع عن الاختلاط غير الضروري مع الآخرين ووقف كل السفر غير الضروري" مشيراً إلى إن الناس يجب أن يتجنبوا الحانات والنوادي والمسارح.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حوالي 200 ألف شخصا ، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص.