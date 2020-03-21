طاهي في الكرملين يكشف أطباق ملكة بريطانيا المفضلة لدى زيارتها روسيا

كشف طاهي الكرملين الشهير، أناتولي غالكين، أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية لديها ذوق انتقائي للغاية في الطعام، حتى أنها رفضت تناول طبق روسي شهير.

وقال غالكين لوكالة "سبوتنيك"، إن الملكة إليزابيث، التي تناهز عمر الـ94، رفضت أن تجرب طبق الكشكاة الروسي وهو عبارة عن حنطة سوداء خلال زيارتها الوحيدة لروسيا عام 1994.

وأشار الطاهي: "لم تأكل أي شيء مثل هذا (الحنطة)... ولم تتناول البصل أو الثوم أو أي طعام ذو الروائح النفاذة، والجزر لم يكن موجودًا في أطباقها، وكان هناك الكثير القيود، فجميع الأطباق كان يجب أن تتوافق مع البروتوكول".

وأضاف غالكين: "الملكة تحب الفراولة والخوخ، وعلى الرغم من أن مركزها يسمح لها بتناولها في أي وقت، إلا أنها "تفضل الفواكه الموسمية فقط".

وتذكر طاهي الكرملين: "لم تأكل الكرز في يناير/كانون الثاني، لكنها أكلته في مايو/أيار ويونيو/حزيران".

في سياق آخر، كشف المقدم التليفزيوني الشهير والصحفي، جيريمي كلاركسون، عن كيفية تمكنه من فقدان الوزن بفضل حمية ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.