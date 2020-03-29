مدينة شرق أوسطية وحيدة في القائمة... أغلى 10 مدن للعيش عالميا في عام 2020

وبحسب تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية لتكاليف المعيشة في جميع أنحاء العالم لعام 2020"، احتلت مدينة أوساكا اليابانية مكان باريس في المركز الأول.

المدينة الشرق أوسطية الوحيدة..

وصعدت نيويورك إلى المركز الرابع بينما جاءت لوس أنغلوس في المركز الثامن، وتراجعت العاصمة الفرنسية إلى المركز الخامس، متساوية مع مدينة زيوريخ السويسرية.

جاءت مدينة تل أبيب الإسرائيلية، المدينة الشرق أوسطية الوحيدة، في المراكز العشرة الأولى، وقد قفزت ثلاثة أماكن هذا العام إلى المرتبة السابعة.

ويشير الاستطلاع إلى وجود اتجاه واضح عبر 37 مدينة أوروبية تم مسحها، جميع المدن باستثناء أربع - موسكو وسانت بطرسبرغ وكييف و إسطنبول، تراجعت في التصنيف لعام 2020.

وتراجعت مدينة جنيف السويسرية، من المركز الخامس إلى العاشر، في حين أن كوبنهاغن - السابعة المشتركة العام الماضي - خرجت من المراكز العشرة الأولى بالكامل.

أغلى 10 مدن..

أوساكا، اليابان. هونج كونج، الصين. نيويورك، أمريكا. باريس، فرنسا. زيوريخ، سويسرا. تل أبيب، إسرائيل. لوس أنجلوس، كاليفورنيا. طوكيو، اليابان. جنيف، سويسرا.

المدن الأرخص تكلفة

وكانت مدينة دمشق السورية، في أسفل التصنيف العالمي، لتعتبر الأرخص تكلفة بين مدن العالم، تلتها طشقند في أوزبكستان.

وقال التقرير أن:

"الطلب المحلي المنخفض وأسعار الطاقة العالمية الضعيفة أبقت الضغوط التضخمية ضعيفة في أنحاء أوروبا في العام الماضي".

على الصعيد العالمي، انخفضت تكلفة المعيشة بنسبة 4٪ هذا العام. وقال التقرير: "إن هذا يعكس بشكل رئيسي تأثير تخفيف السياسة النقدية على العملات العالمية، وعدم اليقين بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (التي ضغطت على بعض عملات الأسواق الناشئة) وقوة الاقتصاد الأمريكي".

دمشق، سوريا. طشقند، أوزبكستان. ألماتي، كازاخستان. بوينس آيرس، الأرجنتين. كراتشي، باكستان.

ويجرى المسح نصف السنوي، الذي يقيم تكلفة أكثر من 160 سلعة وخدمة في 133 مدينة حول العالم، منذ أكثر من 30 عاما.