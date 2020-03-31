بطل "فورمولا1" فرناندو ألونسو يتبرع بـ300 ألف كمامة طبية لمكافحة كورونا

تبرع سفير اليونيسف، بطل "الفورمولا 1" مرتين، الإسباني فرناندو ألنسو، للمنظمة بـ 300 ألف كمامة طبية [قناع واق] و4 آلاف جهاز حماية شخصي لمكافحة جائحة الفيروس التاجي.

موسكو - سبوتنيك . نشرت صفحة " اليونيسف " الإسبانية على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "نريد أن نشكر سفيرنا العزيز فيرناندو ألونسو، على مساهمته التي ستساعدنا في الكفاح من أجل حماية أولئك الذين يقومون بحمايتنا من الفيروس. شكرا لكم لكونكم معنا دائما".

في مارس/ آذار، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) كجائحة. حاليا، تم تسجيل أكثر من 803 ألف حالة إصابة، وتوفي أكثر من 39 ألف شخص.

في إسبانيا، تم تسجيل أكثر من 78.7 ألف إصابة، وأكثر من 6.5 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 164 ألف مصاب وأكثر من 3100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 101 ألف إصابة، وأكثر من 11500 حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الثلاثاء.