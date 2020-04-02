توم هانكس ينعى الموسيقي شليزنجر بعد وفاته بكورونا

ووصف هانكس يوم رحيل شليزنجر باليوم الحزين، كما نعت الراحل أيضًا صفحة جائزة الإيمي، حيث قالت إدارة الجائزة إن آدم فاز بجائزة إيمي ثلاث مرات، وأن موسيقاه وكلماته جلبت البهجة إلى عالم التلفزيون، بحسب "اليوم السابع".

وكان موقع فارايتي أعلن عن وفاة الموسيقى وكاتب الأغاني آدم شليزنجر الحاصل على جائزة الإيمي بسبب فيروس كورونا عن عمر 52 عامًا، وهو الموسيقي الذي يتمتع بشعبية كبيرة وسبق وأن ترشح لجائزة أوسكار في التسعينيات.

في سياق متصل، نشر هانكس رسالة وجهها إلى جمهوره، بعد شفائه وزوجته من فيروس "كورونا" المستجد، وعودتهما إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وكتب هانكس في رسالته التي شاركها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "مرحبًا أيها الناس، نحن في المنزل الآن، ومثل بقية أمريكا نواصل حماية أنفسنا من الفيروس بالجلوس في المنزل والتباعد الاجتماعي، شكرا جزيلا للجميع في أستراليا الذين اعتنوا بنا، إذ أتاحت رعايتهم وتوجيههم لنا أن نعود إلى الولايات المتحدة، وشكرا جزيلا لكل من أرسل لنا تمنيات طيبة بالشفاء، وأنا وزوجتي ريتا ويلسون نقدر ذلك كثيرا".