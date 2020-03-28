رسالة جديدة من توم هانكس بعد عودته إلى أمريكا

نشر الممثل الأمريكي، توم هانكس، رسالة جديدة إلى جمهوره، بعد شفائه وزوجته من فيروس "كورونا" المستجد، وعودتهما إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وكتب هانكس في رسالته التي شاركها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: " مرحبًا أيها الناس، نحن في المنزل الآن، ومثل بقية أمريكا نواصل حماية أنفسنا من الفيروس بالجلوس في المنزل والتباعد الاجتماعي، شكرا جزيلا للجميع في أستراليا الذين اعتنوا بنا، إذ أتاحت رعايتهم وتوجيههم لنا أن نعود إلى الولايات المتحدة، وشكرا جزيلا لكل من أرسل لنا تمنيات طيبة بالشفاء، وأنا وزوجتي ريتا ويلسون نقدر ذلك كثيرا".

وقال موقع "بيدج سيكس"، التابع لصحيفة "نيويورك بوست"، الذي يهتم بأخبار المشاهير إن هانكس شوهد وهو يرقص بعد الهبوط من طائرة خاصة.

وكان هانكس، الذي فاز بجائزة أوسكار مرتين وأحد أكثر النجوم شعبية في الولايات المتحدة، وزوجته ويلسون من أوائل المشاهير الكبار الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا الذي تحول إلى جائحة حصدت أرواح 27 ألف شخص حول العالم.

وعولج هانكس وزوجته في مستشفى بأستراليا وعزلا نفسيهما لفترة إضافية بعد مغادرتهما للمستشفى.

وكان هانكس في أستراليا لتصوير فيلم عن ألفيس بريسلي عندما أعلن في 11 مارس/ آذار أنه وزوجته أُصيبا بفيروس كورونا، وتم وقف التصوير في الفيلم منذ ذلك الحين كما توقف تصوير مئات من الأفلام الأخرى والبرامج التلفزيونية في مختلف أنحاء العالم.

© Sputnik . Mohamed Hassan إنفوجرافيك الأوبئة الأشد فتكا بالبشرية على مر التاريخ

وأكدت شركة "وارنر براذرز" أن توم هانكس كان في أستراليا للتحضير لفيلم عن المطرب الأمريكي الراحل، إلفيس بريسلي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.