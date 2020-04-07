تسجيل
08:33 GMT07 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    هواتف الجيل الخامس

    "هستيريا كورونا تصيب الجيل الخامس للانترنت"... البريطانيون يحرقون أبراج الشبكة

    © Depositphotos / MarkoAliaksandr
    مجتمع
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (57)
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104138/99/1041389980_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_94075a2bad986d4d1da8db6ac0a92f22.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202004071045096259-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9/

    انتشرت في بريطانيا ظاهرة غريبة تمثلت بحرق أبراج البث الخاصة بشبكة الانترنت من الجيل الخامس "5G"، بسبب نظريات المؤامرة على شبكات التواصل ودورها في انتشار فيروس "كورونا".

    شهدت مناطق ليفربول وبرمنغهام وميليينغ، في 3 أبريل/ نيسان، عدة عمليات حرق أبراج الانترنت، لمنع انتشار نظريات المؤامرة في تفشي فيروس "كورونا" في الوقت الذي نفت فيه السلطات دور شبكات التواصل في نشر الفيروس.

    في الوقت الذي أعلن فيه المشغلان البريطانيان فودافون وEE، عن تعرض أربعة أبراج على الأقل للحرق العمد في 3 أبريل/نيسان، وفي اليوم التالي، هاجم مجهول أربعة أبراج أخرى، بحسب مانشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية.

    وأشار ممثلو المشغل إلى أن البرج يخدم "آلاف الأشخاص" في مجال اتصالات 2G و 3G و 4G لسنوات عديدة، ووعدت الشركة باستعادة الاتصال في أقرب وقت ممكن، ولكن أضرار الحريق وصفت بأنها "كبيرة".

    وقد ربطت منظمة التحقق من الحقائق Full Fact عملية إحراق الأبراج بنظريتي مؤامرة شائعتين، تم نشرهما في نهاية مارس/ آذار في مجموعات مختلفة على Facebook، ومن خلال رسائل صوتية على WhatsApp ومقاطع فيديو مزيفة على YouTube.

    ووفقا لإحدى النظريات، تنبعث من 5G إشعاعات، مما يثبط جهاز المناعة البشري، وبسبب ذلك يصاب الناس بالفيروس التاجي، ويستند مؤيدو هذه الشائعة أن الفيروس نشأ في ووهان، لأنه قبل ذلك بوقت قصير، تم نشر 5G في المدينة. بعد ذلك، بدأت العدوى تنتشر إلى المدن، التي أطلقت أيضا جيلا جديدا من الشبكات.
    ويدعي أنصار نظرية أخرى أن الفيروس يستخدم بطريقة ما موجات الراديو لشبكات الجيل الخامس لنشر الضحايا واختيارهم، ويستندون على ذلك للدراسة الحائزة على جائزة "نوبل" لوكا مونتاجير، التي اقترحت في وقت مبكر من عام 2011 أن البكتيريا قادرة على توليد موجات لاسلكية.

    كما يشير Full Fact، في الواقع لا يوجد أساس علمي لكل من النظريتين، هذا وتستخدم شبكة 5G ترددا مختلفا لموجات الراديو لتوفير الاتصال، لكنها لا تزال تعتبر "غير مؤذية"، مما يعني أنها لا تحمل طاقة كافية لإيذاء شخص. بالإضافة إلى ذلك لا يأخذ مؤيدو النظريات في الاعتبار أن الفيروس التاجي قد توغل لفترة طويلة في مدن وبلدان مثل إيران واليابان، حيث إما أن 5G قد بدأت للتو في الانتشار أو لم تتم الموافقة عليها على الإطلاق.

    وحثت السلطات والمشغلين على عدم تدمير البنية التحتية خلال فترة الجائحة، كما لم يسلم عمال الصيانة من الهجوم، حيث تمت مطارتهم خلال قيامهم بعملهم في الشوارع لإعادة هذه الأعمدة لعملها.

    يعتبر مشغلو الهواتف المحمولة البريطانيون الهجمات على موظفيهم وأبراجهم بمثابة تخريب للأمن القومي. وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون" المملكة المتحدة، نيك جيفري، فإن الشرطة ومنظمات مكافحة الإرهاب تحقق بالفعل في الحوادث.

    وحثت السلطات سكان المملكة المتحدة على عدم تدمير البنية التحتية، حيث تعتمد الخدمة الصحية الوطنية أيضا على الشبكات الخلوية.

    هذا ولم تستجب معظم الشبكات الاجتماعية علنا للتصريحات الواردة من السلطات البريطانية، ففي فيسبوك، لا يزال بإمكانك العثور على مجموعات تم إنشاؤها خصيصا لتنسيق إحراق أبراج الخلايا في جميع أنحاء البلاد.

    كان YouTube أول منصة وعد بمحاربة التضليل في المملكة المتحدة. وعدت الخدمة أنها لن توصي بمقاطع الفيديو للمستخدمين الذين ينشرون نظريات المؤامرة حول العلاقة بين 5G وفيروس كورونا.

    وأشار ممثلو YouTube أيضا إلى أن بعض مقاطع الفيديو يمكن اعتبارها "محتوى حدوديا" ووعدوا بحرمانهم من عائدات الإعلانات وإزالتها من نتائج البحث. تتضمن مقاطع الفيديو هذه في الخدمة مقاطع فيديو يمكنهم التحدث فيها عن مخاطر 5G،ولكن دون ذكر الفيروس التاجي.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (57)

    انظر أيضا:

    شركات الإنترنت في بريطانيا تلغي الحد الأقصى للبيانات خلال جائحة كورونا
    كيفية زيادة سرعة الإنترنت خلال الحجر الصحي؟
    شركة آبل تستعد للإعلان عن جهازها الخارق 5G
    الكلمات الدلالية:
    انترنت, الجيل الخامس, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مسح إلكتروني مصغر لخلية في حالة استماتة (باللون الأزرق) مصابة بجزيئات من الفيروس SARS-COV-2 (باللون الأحمر)، والمعروفة أيضًا باسم كورونا، تم أخذها كعينة من مريض. تم التقاط الصورة في مركز للأبحاث في فورت ديتريك بولاية ماريلاند الأمريكية.
    "كوفيد-19" بعدسة المجهر
    بعض الناس كالفيروسات
    بعض الناس كالفيروسات
    بالأرقام... حصيلة عام من العمليات العسكرية في طرابلس
    بالأرقام... حصيلة عام من العمليات العسكرية في طرابلس
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك