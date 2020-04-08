كيف نحافظ على صحة أطفالنا النفسية خلال العزل المنزلي... هيئة الطوارئ الروسية تجيب

حذرت هيئة الطوارئ الروسية من القلق والخوف، اللذين يمكن أن يصيبا الأطفال إثر بقائهم في المنزل لفترة طويلة بسبب إجراءات العزل المنزلي بعد تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأشارت الهيئة الروسية إلى أن الأطفال يمكن أيضا أن يشعروا بالضغط حين مواصلة الدراسة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي.

وقدمت الهيئة النصح للآباء والأمهات بأن يكونوا منتبهين جيدا للأطفال في هذه المرحلة، وضرورة التواصل مع الأطفال لأكبر وقت ممكن، دون إظهار القلق حيال الموقف الحالي.

ونصحت الهيئة أيضا بالثقة في أطفالنا وإخبارهم بالوضع حول فيروس كورونا المستجد، حتى يفهم الأطفال ما يحدث حولهم ويثقوا في أنهم يعيشون في أمان.

كما يجب الإجابة عن أسئلة الأطفال بكل وضوح، وتذكيرهم دائما بإجراءات النظافة الشخصية وضرورة الامتثال للقيود المفروضة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

إضافة إلى ما سبق، وفقا لهيئة الطوارئ الروسية، يجب مساعدة الأطفال على القيام بنظام يومي والالتزام به وتحديد أوقات للدراسة وأخرى للراحة.

أما النصيحة الأخيرة للآباء والأمهات فهي المحافظة على الهدوء والتصرف المناسب ليكونوا قدوة لأطفالهم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.