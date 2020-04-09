فيديو لفنانة خليجية ترقص في السيارة يثير موجة تعليقات

أثار فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي للفنانة البحرينية فاطمة عبد الرجيم موجة من التعليقات، التي تركزت حول سبب عدم التزام الفنانة في الفيديو بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا.

وأحدث الفيديو، الذي تناقلته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، موجة من التعليقات لدى المتابعين، حيث تظهر الفنانة البحرينية فاطمة عبد الرحيم وهي تقود سيارتها وتتراقص على أنغام إحدى الأغنيات.

وبحسب "لها"، تركزت تعليقات المتابعين عما إذا كان الفيديو حديثاً وما إذا خرقت الفنانة قاعدة الحجر المنزلي.

ولاحظ آخرون أنها لا تقوم بأي إجراء من أجل حماية نفسها من خطر الإصابة بالمرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وأشار الموقع إلى أن الفنانة تدعى فاطمة عبد الرحيم الجناحي ويحتوي سجلها الفني على أكثر من 50 مسلسلاً تلفزيونياً و10 مسرحيات و6 أفلام.

وحصلت في وقت سابق على جائزة أفضل ممثلة بدور ثانوي في مهرجان الخليج المسرحي إضافة إلى شهادة تقدير كأفضل ممثلة من مهرجان دبي السينمائي.