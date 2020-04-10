فتيات من أفغانستان يصنعن جهاز تنفس رخيص بقطع من السيارات... فيديو

نجح فريق من الفتيات الخبيرات في مجال الروبوتات في أفغانستان في إنتاج جهاز تنفس صناعي رخيص.

ونشر حساب "ريد فيش" على تويتر مقطع فيديو للجهاز الذي صنعته الفتيات من قطع غيار السيارات لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، في حين يكافح بلدهن ضد هذا الوباء.

This all-girls robotics team in Afghanistan has built a cheap ventilator from car parts to treat coronavirus patients, as the country struggles with the pandemic. pic.twitter.com/EZhLI58Csn — redfish (@redfishstream) April 10, 2020

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الجمعة، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية، ليبلغ عدد المصابين 521.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، وحيد الله مايار، إن الإصابات توزعت على النحو التالي: 16 حالة في كابول، 8 في هرات، حالتان في كل من قندهار ولوجر ودايكندي وتخار و5 حالات في ولايات باميان وبروان وغور بادغیس ونیمروز.

وأضاف مايار أن هناك 32 حالة تماثلت للشفاء، أما الوفيات بسبب فيروس كورونا فبلغت 15 حالة.