وفاة الفنان الفلسطيني عبد الرحمن أبو القاسم في دمشق

توفى الفنان الفلسطيني، عبد الرحمن أبو القاسم، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ78 عاما.

وأكدت وكالة "سوا"، مساء اليوم الجمعة، أن أبو القاسم توفي في العاصمة السورية دمشق، إثر تعرضة لأزمة قلبية مفاجئة.

ولد عبد الرحمن أبو القاسم في قرية صفورية شمال فلسطين، عام 1942، ولم يكمل عامه السادس، ثم لجأ إلى لبنان، ليستقر به الحال في سوريا.

رحيل عملاق أخر من أعمدة الدراما السورية، وفاة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو القاسم في دمشق عن عمر يناهز الـ 79 عام.



دعواتنا بالرحمة لروح الفقيد والصبر لذويه. pic.twitter.com/Pzv75pOY6s — Syria Drama (@syriadramaa) April 10, 2020

وينظر الوسط الفني في سوريا والعالم العربي إليه بوصفه صاحب تاريخ مسرحي عريق، واقتراحات وأفكار بناءة في مجال التلفزيون والمسرح.

وكانت بداياته الفنية في المسرح حيث يروي بنفسه عن ذلك بالقول: "بدأت العمل في المسرح المدرسي عام 1954 وتحديدا في مدارس دمشق الابتدائية ومنها إلى الإعداد في مدرسة الصناعة".

ومن أعماله التلفزيونية "شقف العالم، عطر الشام، خاتون، طوق البنات، البحث عن صلاح الدين، وداعا زمن الصمت، رايات الحق، وجه العدالة، خالد بن الوليد، المسلوب، الجوارح، البواسل، آباء وأمهات، تل الصوان، الثريا، شتاء ساخن" وغيرها الكثير.

توفي الفنان عبدالرحمن أبو القاسم، صباح اليوم عن عمر يناهز 78 عاماً، إثر تعرضه لأزمة قلبية. pic.twitter.com/88Ze94a6ZA — EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) April 10, 2020

وشارك مع العديد من الفرق المسرحية منها الفرقة السورية للتمثيل، ونادي الأزبكية، والنوادي التي كانت تابعة لوكالة الغوث "الأونروا" في المخيمات الفلسطينية، وفرقة المسرح الوطني الفلسطيني.