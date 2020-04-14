مصر تطلق تطبيقا إلكترونيا يحذر المستخدم من مناطق الإصابة بكورونا

دشنت مصر تطبيقا خاصا بفيروس كورونا، يتيح إرسال رسائل تنبيه فى حال الاقتراب من موقع يحتوي على إصابات كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، عبر صفحته بموقع فيسبوك، إن تطبيق "صحة مصر" يهدف إلى إرشاد المواطنين وتوعيتهم حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا والتعامل حين الاشتباه بالمرض.

وقال مجاهد إن المعلومات التي يوفرها التطبيق مجازة من وزارة الصحة المصرية، ومنظة الصحة العالمية.

وحسب مجاهد، يمكن لحامل التطبيق أن يتعرف على المناطق التى توجد فيها إصابات بكورونا إذا ما قام بتفعيل خاصية التتبع في هاتفه.

وكانت مصر قد أعلنت، أمس، وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها إلى 2190، والوفيات إلى 164 حالة.

وقال بيان رسمي من وزارة الصحة المصرية إن 622 هو عدد الحالات التى تحولت نتائج تحليلاتها من إيجابية إلى سلبية، بينما خرج من مستشفيات العزل 488 حالة حتى الآن.