"كورونا" يكشف سر جريمة قتل غامضة

وأكد الموقع الإلكتروني الأمريكي"إن بي سي نيوز"، مساء أمس الاثنين، أن السلطات في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، وجهت تهمة القتل العمد لزوج أمريكي من ولاية فلوريدا، بعد قتله زوجته، واستغلاله لأزمة كورونا.

وكشف الموقع الإلكتروني أن المتهم ديفيد أنتوني (43 عاما)، من ولاية فلوريدا، حاول الإفلات من الجريمة المروعة بقتل زوجته (51 عاما)، عن طريق إرسال رسائل نصية من هاتف الزوجة، تزعم أنه قد ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ووجهت السلطات في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية لديفيد أنتوني، والاختطاف فيما يتعلق باختفاء زوجته غريتشين أنتوني، المنفصلة عنه، التي شوهدت آخر مرة في 20 مارس/آذار الماضي، ويعتقد أنها قُتلت في اليوم التالي.

واستغل القاتل أزمة كورونا في إرسال رسائل نصية مشبوهة، من هاتف زوجته القتيلة، يفيد احتجازها بأحد المستشفيات نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا، في وقت أكدت الشرطة إنه لم يتبين أن كشفت سجلات أي مستشفى أو شركة تأمين عن إصابة مريضة تحمل اسم الزوجة "غريتشين أنتوني" بفيروس كورونا.

وبينت الشرطة، أن القاتل قام بقتل زوجته في اليوم التالي لآخر يوم شوهدت فيه، وهي يوم 21 مارس/آذار الماضي، في وقت سمع الجيران أصوات صراخ للزوجة قبل قتلها.