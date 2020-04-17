شجار عنيف بين وافدين عرب خلال الحظر في الكويت... فيديو

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشجار عنيف بين مجموعة من الأشخاص، من ضمنهم 6 وافدين مصريين تورطوا بالشجار في منطقة الفروانية الكويتية.

بدورها تحركت قوات الأمن الكويتية إلى مكان الحادث، وقامت بإلقاء القبض على المتشجارين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

رجال أمن الفروانية يضبطون المتشاجرين في الفروانية وتحويلهم لجهات الاختصاص https://t.co/Gdvgm22kF9 — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) April 16, 2020

ونشرت وزارة الداخلية، في بيان بموقع "تويتر" أنها ضبطت المتشاجرين وحولتهم إلى جهات الاختصاص، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مشاجرة بين مجموعة أشخاص من إحدى الجنسيات العربية بمنطقة الفروانية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شرارة الشجار اندلعت في عمارة قبل أن ينتقل إلى شارع في الفروانية، بسبب موقف سيارة.

الاعلام الامني : ضبط المتشاجرين في منطقة الفروانية وتحويلهم لجهات الاختصاص pic.twitter.com/FPC6Mi4hpN — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 16, 2020

من جانبه قال اللواء المتقاعد والصحفي حمد السريع عبر حسابه في "تويتر" انتشرت عدة مقاطع فيديوهات لمشاجرة بين أفراد من الجالية المصرية في الفروانيه ورغم أنه لا يوجد بلاغ إلا أن مباحث وأمن الفروانيه تحركوا وضبطوا 6 أشخاص منهم وكان شجارهم بسبب موقف سيارة وتم حجزهم بالنظارة".

انتشرت عدة مقاطع فيديوهات لمشاجره بين أفراد من الجاليه المصريه في الفروانيه ورغم انه لا يوجد بلاغ الا ان مباحث وأمن الفروانيه تحركوا وضبطوا 6 أشخاص منهم وكان شجارهم بسبب موقف سيارة وتم حجزهم بالنظارة. pic.twitter.com/XfjtOyaTKE — حمد السريع (@bomshary871) April 16, 2020

وقررت الحكومة الكويتية تعطيل المؤسسات الحكومية 11 يوما كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما قررت تعطيل أعمال جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (احترازياً) بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2020/4/12 وحتى يوم الخميس الموافق 2020/4/23 باعتبارها أيام راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2020/4/26.