هل التبرع بالدم ينقل كورونا؟

كشف خبراء اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في وزارة التعليم العالي المصرية، عن إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد، عبر التبرع بالدم من عدمه.

وقال الخبراء، إن منظمة الصحة العالمية حددت طرق انتقال العدوى بفيروس كورونا عن طريق الرذاذ المتطاير من سعال أو عطس شخص يحمل الفيروس أو لمس الأسطح التي قد تكون ملوثة بالفيروس، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وأضافت، ضمن إرشادات الوقاية والإجراءات الاحترازية التى أصدرتها، أنه "يجب على مراكز التبرع بالدم إجراء فحوص روتينية للتأكد من خلو مشتقات الدم من فيروس كوفيد 19، فالبرغم من اكتشاف بعض عينات من الحامض النووي RNA لفيروس كورونا في دم المرضى المصابين بأعراض مرض فيروس كورونا فإن ذلك لا يعني أن الفيروس حي أو معد".

وتابعت اللجنة أنه "بشكل عام لم يعرف أن الفيروسات التنفسية تنتقل بواسطة نقل الدم، وينبغى أن تطبق مراكز التبرع بالدم تدابير الفحص الروتينية للمتبرعين بالدم لمنع الأفراد المصابين بأعراض تنفسية أو بالحمى من التبرع بدمهم".

ولذلك نصحت اللجنة، بأنه "كإجراء احتياطي يمكن لهذه المراكز أن تشجع الأشخاص الذين سافروا إلى إحدى البلدان المتضررة بوباء فيروس كورونا خلال 14 يوما الأخيرة أو الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض أو الذين خالطوا حالة تأكدت إصابتهم بالمرض على الامتناع عن التبرع بدمهم".

تبحث منظمة الصحة العالمية اتخاذ إجراءات احتياطية لحماية الأطقم الطبية من فيروس كورونا المستجد، بعدما أشارت مجموعة من الباحثين إلى احتمال انتقاله عن طريق الهواء، والورق المقوى والأدوات الطبية.

ولفتت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، الاثنين، إلى قول مسؤول في منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا يمكن أن يبقى في الهواء لفترات متفاوتة، اعتمادا على درجة الحرارة ورطوبة الجو.

وتقول الدراسة، التي أجراها مجموعة من الباحثين في معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، إن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، يمكن أن يبقى على الحقائب البلاستيكية والأدوات الطبية المصنوعة من الـ"بولي بروبلين" لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 أيام.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالمي (جائحة).

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى 187 ألف و689 شخصا، توفي منهم 7494 شخصا، وتعافي 80 ألف و630 شخصا.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 81 ألف شخص، تليها إيطاليا بأكثر من 27 ألف شخص، وإيران بنحو 15 ألفا، وإسبانيا بنحو 10 آلاف شخص، إضافة إلى كوريا الجنوبية، التي تجاوز عدد المصابين فيها 8 آلاف شخص.