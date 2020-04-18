غوغل بصدد إصدار بطاقة ائتمانية

تعمل عملاقة التكنولوجيا، شركة غوغل، على إصدار بطاقة ائتمانية، وذلك حسبما أشارت العديد من التقارير الصحفية.

وقال موقع "ذي فيرج" إن الشركة تعمل على تطوير بطاقة ائتمانية ذكية يمكن استخدامها في أرض الواقع وعلى الإنترنت، حيث ستسمح للمستخدمين بالشراء في المتاجر الفعلية أو الإلكترونية.

ومن المنتظر أن تقدم البطاقة للمستخدمين مجموعة من المميزات التي تسمح بمراقبة عمليات الشراء بسهولة والتحقق من الرصيد بالإضافة إلى إغلاق حساباتهم، وسيتم إطلاقها بالتعاون مع بنكين مختلفين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولا يزال اسم البطاقة غير معروف، ولكن من المتوقع أن يكون "غوغل كارد" على غرار البطاقة التي تقدمها شركة آبل، في حين أن بطاقة غوغل ستشمل دعم خدمة فيزا و خدمات الدفع الأخرى مثل ماستر كارد.

وتشير التقارير إلى أن البطاقة ستشكل جزء أساسيا من نظام الدفع Google Pay بحيث من المتوقع أن يتاح للمستخدمين بمراقبة حركة البطاقة من خلال تطبيق Google Pay على الهواتف الذكية.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن شركة غوغل الأمريكية أحرزت تقدما كبيرا في تطوير معالج جديد خاص بها، من أجل تطوير هاتفها الجديد، بالإضافة لأجهزة الحاسوب المحمول "كروم بوك".

وبحسب موقع "إكسيوس" للتكنولوجيا، يمكن أن تنافس "غوغل" "آبل" بشكل أفضل من خلال تطوير أجهزتها لهذه الخطة.

وأفاد الموقع أن الشريحة "وايت تشابل" الجديدة تم تصنيعها بالتعاون مع شركة سامسونغ وسيتم استخدام تقنيتها الحديثة 5 نانومتر لتصنيع الرقائق، كما تتضمن معالج ثماني النواة، ونقاط مخصصة للذكاء الاصطناعي.

يذكر أن العديد من الشركات بدأت تتحرك في اتجاه إنتاج ذاتي لمعالجتها الخاصة بها، لتوفير التكاليف والتحكم بشكل أفضل في مستقبلها التكنولوجي.