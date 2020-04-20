الفنانة التونسية درة تكشف حقيقة ارتباطها برجل أعمال مصري

نقل موقع "بوابة الأهرام" عن الفنانة درة، نفيها شائعة ارتباطها بأحد رجال الأعمال، وذلك بعد تداول صورة لها داخل إحدى السيارات الفارهة، التي تردد أنها ملك لرجل الأعمال.

وقالت الفنانة التونسية إن "كل هذه الشائعات ليس لها أساس من الصحة".

وتابعت درة أنه "يتعين على الآخرين عدم التدخل في حياتها الشخصية"، مشيرة إلى أنه في حال ارتباطها ستعلن هذا الارتباط بنفسها.

يشار إلى أن درة تشارك في "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، درة، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.

وأثار الفيلم ضجة واسعة بعد اتهام نقيب عام التمريض في مصر الدكتورة كوثر محمود، اتهاما مباشرا لصناعه، بالإساءة لسمعة 600 ألف من أعضاء فرق التمريض في مصر.

يذكر أن فيلم "يوم وليلة" عرض في حفل افتتاح الدورة الأخيرة لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، كما تم اختياره للمشاركة في حفل ختام مهرجان "مالمو" للسينما العربية بالسويد، وكان من المقرر عرضه بقاعات السينما المصرية بعد تصنيفه للكبار فقط بقرار من الرقابة على المصنفات الفنية، ولكن تم إلغاء العرض بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وقررت الشركة المنتجة عرضه عبر موقع يوتيوب.