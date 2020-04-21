مصر… قرار عاجل من النائب العام بشأن طالبة في جامعة القاهرة

أمر النائب العام المصري، مساء اليوم الثلاثاء، بالتحقيق مع طالبة في جامعة القاهرة، بعدما نشرت بأحد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غير لائق.

أفادت بوابة "الأخبار"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن النيابة العامة المصرية ستعلن عما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها، حيث أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، ضبط حنين حسام، طالبة جامعة القاهرة، لقيامها ببث فيديو للتحريض فيه على الفسق والفجور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وجاري العرض على النيابة المختصة.

ويشار إلى أن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قد قرر إحالة حنين حسام الطالبة في كلية الآثار، إلي التحقيقات بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية، موضحا أنه فور تلقي الرسائل تم عمل بحث عن الإسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدا أنه علي الفور تم إحالة الطالبة إلى التحقيقات لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وشدد الخشت، رئيس جامعة القاهرة على أن الجامعة ستتخذ أقصى عقوبة ضد الطالبة، والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، وذلك لارتكاب أفعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة .