3 طرق فعالة لقتل الفيروسات الموجودة على هاتفك

تعد الهواتف الذكية أحد أبرز وسائل لانتقال العدوى الفيروسية والبكتيرية، ذلك لأنها تبقى في يد المستخدم لفترات طويلة وتلازمه في مختلف أماكن وظروف تواجده.

وذكر موقع "عرب هارد ويير" إن الهواتف الذكية تحمل بكتيريا وجراثيم أكثر من الموجودة على مقاعد المرحاض، كما أن فيروس كورونا المستجد يمكنه البقاء لمدة معينة تختلف بحسب نوعية الأسطح.

واستعرض الموقع أفضل الطرق الفعالة لتعقيم وقتل الفيروسات التي تعيش على جهاز الهاتف الذكي بشكل سريع وقوي في ظل تفشي فيروس "كوفيد 19" في كل مكان بالعالم.

أجهزة التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية

تعتبر أكثر أمانًا عند تنظيف الهاتف مقارنة بالمواد الكيميائية ويمكن لأجهزة التعقيم تطهير كافة الهواتف الذكية سواء أندرويد أو آيفون من خلال الأشعة فوق البنفسجية التي تقتل 99.9% من الجراثيم والبكتيريا والفيروسات.

وغالبا ما تعمل تلك الأجهزة على بطاريات قابلة لإعادة الشحن ويمكن استخدامها في أي مكان وفي أي وقت ولتعقيم أجهزة أخرى بخلاف الهواتف الذكية، فقط ادخل الهاتف وأغلق الباب عليه واتركه لمدة تتراوح من 6 إلى 15 دقيقة فقط.

المناديل المبللة أو المعقمة

أداة قوية لتنظيف هاتفك، حيث تعتمد تلك المناديل على مواد كيميائية تعمل على تدمير الجراثيم والقضاء على البكتيريا والمواد الكيميائية الموجود في المناديل تشمل الإيثانول أو كحول الأيزوبروبيل بجانب بيروكسيد الهيدروجين ومركبات الأمونيوم.

وأوضحت شركة "آبل" بهذا الإجراء لمكافحة تفشي فيروس كورونا، لذلك فلا داعي للخوف على جهاز الآيفون عند استخدام تلك المناديل.

الوقاية

يد المستخدم نفسه هي واحدة من أبرز الطرق التي تصل بها الجراثيم والفيروسات للهاتف لذلك ينصح بتنظيف وغسل يديك بشكل منتظم ومتكرر أو التطهير بواسطة الكحول، لذا تأكد من غسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل وتجنب لمس وجهك واتبع البروتوكولات الصحية إن أمكن لحماية نفسك وعائلتك من الإصابة بالفيروس التاجي.